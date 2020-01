Reuters: Venemaa palgasõdurite vigastusi ravitakse salapärases Peterburi kliinikus

Reutersiga rääkis ühe teise palgasõduri ema, kelle poeg sai samuti Süürias vigastada. Ka tema vigastusi raviti just Sogazi kliinikus, kus mehele tehti väidetavalt protseduur, mille maksumuseks oli 9000 eurot.

Mõlemal puhul oli arstiabi võitlejatele tasuta. Palgasõdur ega ka teise võitleja ema ei teadnud seda, kes ravikulud kattis. Ka Kuznetsov ei osanud öelda, kes tema ravikulude eest maksis.

Riiklike lepingute andmebaasi kohaselt pakub aga Sogaz Venemaa relvajõudude võitlejatele ja Venemaa rahvuskaardi liikmetele tervise- ja elukindlustust.

Sidemed Putiniga

Putini vanim tütar on kaasjuht ja juhatuse liige meditsiiniettevõttes AO Nomeko, mille tegevjuhiks on kliiniku direktor Baranov. Nomeko on oma kodulehel koostööpartnerite nimekirjas välja toonud ka Sogazi haru, mille kaudu juhitakse palgasõduritele arstiabi pakkuvat kliinikut Peterburis.

Maria Putina (vasakul) ja president Vladimir Putin (paremal) FOTO: ALEKSANDR NEMENOV/AFP/SCANPIX

Putini tütar on meditsiinivaldkonnas tegutsenud ja biomeditsiinis karjääri teinud, kasutades oma abikaasa perekonnanime. Riigipea tütre poolt kirjutatud teadusartiklite kaudu leidis Reuters, et nüüd kasutab ta perekonnanime Vorontsova. Putini pereelu osas on aastate jooksul palju spekuleeritud, kuid riigipea hoiab oma perekonda täielikult salajas ega räägi peresuhetest kunagi avalikult.

Nagu varasemalt mainitud, siis on Venemaa raviasutustel kohustus sõjavigastustest politseile teada anda. Peterburi politsei ei soovinud aga Reutersile öelda, kas kliinik on neid välismaal viga saanud võitlejatest teavitanud.

Sogazi sidemed riigpeaga on küllaltki ilmsed. Ettevõtte asejuht on Mihhail Putin, kes kohaliku meedia teatel on Putini nõopoeg. Kreml on kinnitanud, et Mihhail on presidendi kauge sugulane.

Gazpromi juht Aleksei Miller. FOTO: SERGEI KARPUHHIN/REUTERS/SCANPIX

Putini teisel nõopojal, Mihhail Šelonovil, on Sogazis 12,5 protsendi suurune osalus läbi ettevõtte Accept.

Kaudne osalus on ka Putini sõbral Juri Kovaltšukil ja tema abikaasal. Nende omanduses on peaaegu pool ettevõttest, millel on Sogazis 32,3 protsendi suurune osalus. Osalus Sogazis on vormistatud teise firma kaudu, mille nimeks on OOO Akvila.