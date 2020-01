Hispaania pöörab vasakule, parlament kinnitas Sáncheze koalitsiooni Podemosega

Sánchez, kel on kavas moodustada vähemusvalitsus vasakäärmusliku erakonnaga Podemos, sai 350-kohalises parlamendis 167 toetushäält. Vastu hääletas 165 ja erapooletuks jäi 18 seadusandjat - Kataloonia ja Baski iseseisvuslased.

Sáncheze Sotsialistlik Töölispartei (PSOE) võitis 10. novembri valimised, kuid parlamendis on tal vaid 120 kohta, kolm vähem kui aprillivalimiste järel. PSOE on sõlminud koalitsioonileppe vasakpoolse Podemosega, kes võitis 35 mandaati.

Kahel erakonnal kokku on 155 parlamendikohta, kuid Sánchez kauples toetuse või erapooletuse välja ka mitmelt väikselt piirkondlikult parteilt. Erapooletuks jäid Kataloonia iseseisvuslaste partei ERC 13 ja baskide erakonna Bildu viis saadikut.

Parteide sõnul on meetmed vajalikud majandusliku ebavõrdsuse vähendamiseks, kuid tööandjate lobigrupp CEOE hoiatab, et koalitsiooni majandusprogramm on populistlik ja negatiivse mõjuga töökohtade loomisele.