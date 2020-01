Putin saabus ootamatult Damaskusesse läbirääkimistele Assadiga

See on Putini esimene Damaskuse-visiit üheksa aastat kestnud Süüria sõja jooksul.

Hiljem leidsid aset Vene ja Süüria delegatsiooni läbirääkimised. «Assadiga suheldes märkis Putin, et praegu võib veendunult nentida, et Süüria riikluse ja riigi terviklikkuse taastamisel on läbitud tohutu maa,» sõnas pressisekretär.