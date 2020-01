Pompeo: kindral Soleimani tapmine oli seaduslik

«Ma ei ole veel kunagi näinud, et see valitsus viiks mõne sellelaadse teo läbi ilma põhjaliku ja täieliku õigusliku analüüsita, missuguselt aluselt hakkab president nii tõsist otsust langetama,» ütles Pompeo ajakirjanikele.

Pompeolt küsiti, kas enne droonirünnakut Bagdadis viibivale Soleimanile konsulteeriti ka juristidega, kuid minister ütles, et üksikasju ta ei tea. «Juristid kaaluvad sageli kõiki USA presidendile esitatavaid võimalusi, enne kui need esitatakse,» kinnitas ta. «Olen veedunud, et nii oli ka seekord, ehkki mul ei ole selle kohta täpseid andmeid.»

Pompeo naeris välja Iraani välisministri Javad Zarifi väite, et Soleimani oli tapmise hetkel Bagdadis diplomaatilisel missioonil. «Kas keegi siin usub seda? Kas miski varasemast võiks osutada vähimalegi võimalusele, et seesugune härrasmees, see suurordu diplomaat Qasem Soleimani sõitis Bagdadi rahumissiooni kavatsusega?»

Sama vähetõenäoliseks nimetas Popmeo jutte, et Soleimani reisi eesmärk oli kaasa aidata rahuleppele, mida toetas Saudi Araabia valitsus: «Me teame, et see ei ole tõsi,» sõnas ta.

Vastuseks küsimusele president Donald Trumpi ähvarduse kohta rünnata ka Iraani kultuuriobjekte, kui Teheran peaks kättemaksuks ameeriklasi ründama, ütles Pompeo, et kõiges, mida Ühendriigid teevad, peavad nad kinni rahvusvahelistest sõjaseadustest.

Mitu eksperti on öelnud, et kultuuriobjektide sihilik ründamine oleks sõjakuritegu.