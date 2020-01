Justiitsministeerium: Trumpi eksnõunik Flynn väärib vanglakaristust

Prokurörid, kes varem avaldasid tunnustust Flynni koostööle, ütlesid nüüd, et ta «taganes vastutuse omaksvõtmisest ja seetõttu ei ole tal õigust saada sellist tunnustust, kui ta ei lükka neid avaldusi selgelt ja usutavalt tagasi.»

Flynn tunnistas end 2018. aasta detsembris süüdi valetamises FBI-le küsimuses, kas ta arutas üleminekuperioodil Venemaa tollase suursaadikuga sanktsiooniteemat. Ta on teinud koostööd eriprokurör Robert Muelleri juhitava juurdlusega võimalikust kokkumängust Venemaa ja Trumpi kampaaniameeskonna vahel.

Flynni advokaatide väitel ei hoiatanud uurijad teda 2017. aasta jaanuaris FBI küsitluse eel, et valetamine on kuritegu. Süüdistajate sõnul pidanuks Flynn ka hoiatuseta teadma, et tuleb rääkida tõtt.