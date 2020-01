EL: möödunud aasta jäi sooja poolest alla vaid 2016. aastale

Copernicus Climate Change Service'i (C3S) andmed näitavad, et veel kõrgemad temperatuurid registreeriti maailmas 2016. aastal, siis aitas sellele kaasa erakordselt tugev loodusnähtus El Niño.

Viis mõõtmisajaloo palavaimat aastat on olnud viimased viis ning ajavahemik 2010–2019 on kõigi aegade kuumim kümnend, ütles C3S.

Eelmine aasta oli üle maailma 0,6 kraadi võrra soojem kui 1981.–2010. aastal keskmiselt. Viimasel viiel aastal on maakera temperatuur olnud 1,1–1,2 kraadi tööstuseelsest tasemest kõrgem.

ÜRO ütles möödunud aastal, et inimtekkelise kasvuhoonegaasi heide peab 2030. aastani kahanema 7,6 protsendi aastas, et maakera temperatuur ei tõuseks sel sajandil üle 1,5C.

Teadlased hoiatavad, et sellelaadsed loodusõnnetused muutuvad kliima soojenedes üha sagedasemaks ja rängemaks.

«Viimased viis aastat on olnud mõõtmisajaloo kuumimad; viimane kümnend on olnud mõõtmisajaloo kuumim,» ütles Copernicuse direktor Jean-Noël Thépaut. «Need on kahtlemata alarmeerivad märgid.»