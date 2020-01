Soomes algab uute hävituslennukite katsetamine

Soome õhuväe peakatselenduri, kolonelleitnant Kari Rusaneni sõnul on testid väga põhjalikud. «Soovime näha lennukite süsteeme, sooritusvõimet, nende lennu- ja talveomadusi ning kõike muud.»

Testlendudega alustatakse homme. Esimesena näitab võimeid Euroopa ühistoodang Eurofighter Typhoon. Teised kandidaadid on Prantsuse Rafale, Rootsi Gripen E ja USA Super Hornet ja F-35. Testlende tehakse Satakunta lennuväeosa Pirkkala baasis. Lendude põhjapiir on Oulu lähistel.

Kandidaate on põhjalikult vaetud

Hävituslennukite tootjad saadavad Soome kohale oma piloodid ning Soome lendurid saavad neid vajadusel abistada. Kolonelleitnant Kari Rusanen on üks väheseid soomlasi, kes on saanud lennata praegu Soome õhuväe kasutuses oleva Horneti võimaliku asendajaga, ta pääses neid lennukeid testima juba hanke algfaasis.

Kohe algavatel testlendudel vastutab Rusanen testide õnnestumise ja lennuturvalisuse eest. Tema sõnul on Soome katselenduritel pikk kogemus ja nad on testideks valmistunud 4-5 aastat.

Satakunta lennuväeosa on testlendudeks ettevalmistusi teinud kogu eelmise aasta. Lõppfaasis osales katselendude ettevalmistamisel kogu väeosa. «Kindlasti on meie 2020. aasta kõige olulisemad kaks kuud kohe algamas,» sõnas Satakunta lennuväeosa ülem kolonel Aki Heikkinen.

Katselendude ajaks saabuvad Soome välismaa väeüksused, mille koosseisus 70 kuni 100 inimest. Katsetel osalevad hävituslennukid teevad päevas mõne lennu. Testide ajal võidakse piirata liikumist Pirkkala lennuvälja ning Jämsä Halli lennuvälja läheduses. Lende jälgida soovijatele on olemas vaatluskoht Tampere-Pirkkala lennuvälja kahe terminali vahelisel alal.

Katselendudel osalevad ka Soome õhuväe lennukid, mis kehastavad vaenlast ning on vajadusel olemas tugi- ja transpordilendudeks.

Tulemusi analüüsitakse aasta teises pooles

Õhulahingukeskuse juht kolonelleitnant Mika Kulkas sõnas, et ükski hankes osalev hävituslennuk ei pääse katselendudel kergelt. «Oleme kasutanud selleks palju ressursse. Paneme kõik kandidaadid kõva pinge alla.» Kogu protsess salvestatakse, kõigil lennukitel on salvestussüsteem, et saaks täpselt näha mis toimub.