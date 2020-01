EL-i juht hoiatab raskete Brexiti-järgsete kõneluste eest

«Ees on rasked kõnelused ja kumbki pool teeb, mis talle parim,» ütles von der Leyen enne esimest ametlikku kohtumist Briti peaministri Boris Johnsoniga Euroopa Komisjoni presidendina.

Ta hoiatas, et Ühendkuningriik ei saa kvaliteetseimat ligipääsu EL-i turule, kui ta ei ole valmis kompromisse tegema.

Tähtsamgi veel on asjaolu, et kõik parlamenti valitud toorid toetavad Johnsoni Brexiti strateegiat, mistõttu ei ole oodata võimupartei lõhenemist viisil, mis sai saatuslikuks Johnsoni eelkäija Theresa May püüetele eelmist Brexiti lepet vastu võtta.