Reedel Eestisse tuleva Soome peaministri visiit Rootsi möödus Iraani varjus

Marin: väeüksus lahkuvad, kui Iraagi valitsus seda palub

«Soome ei teguste antud asjas kindlasti üksi, vaid me peame tihedat suhtlust muude operatsioonis osalevate riikidega nagu Rootsigi.» Marin tõdes, et Iraagi parlament on soovinud võõrvägede lahkumist, kuid on ebaselge, kas Iraagi valitsus nõuab sama. «Kui on nii, siis on täiesti selge, et selles olukorras ei saaks me enam selles riigis tegutseda.»