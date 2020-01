Iraagi pealinna turvatsoonis plahvatas taas kaks raketti

Bagdadis viibiv uudisteagentuuri AFP ajakirjanik kinnitas, et kuulis kahte tugevat plahvatust, mille järel hakkasid üürgama sireenid.

USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Mark Milley ütles kolmapäeval, et on armee on valmistunud Iraani toetusega relvarühmituste võimalikeks terrorirünnakuteks.