Austraalias ühinesid kaks tulekahjut megapõlenguks

«Tingimused on täna väga keerulised,» ütles Uus-Lõuna-Wales'i osariigi päästetööde juht Shane Fitzsimmons. «Kuumad ja kuivad tuuled esitavad meile taaskord tõelise väljakutse.»

Õhutemperatuur tõusis täna Austraalias piirkonniti üle 40 kraadi ja tugevate tuulte tõttu moodustus kahest suurpõlengust täna üks megapõleng, mis lõõmab kokku 600 000 hektaril.

Täna kogunesid inimesed tänavatele Sydneys Melbourne'is, et nõuda riigi konservatiivselt valitsuselt senisest suuremat pühendumist kliimamuutustega võitlemisele.

«Muutke poliitikat, mitte kliimat,» võis lugeda protestile kaasa võetud plakatitelt.

«Sa müüksid sularaha eest kasvõi oma hinge,» võis lugeda plakatilt, mille tõi kaasa üks Sydney protestija. FOTO: STRINGER/REUTERS/Scanpix

Hiljuti hakkasid kogu maailmas levima eksitavad uudised selle kohta, et Austraalia metsapõlengud on paljuski süüdatud, mitte põhjustatud kliimamuutustest, põuast ja rekordkõrgest õhutemperatuurist.

Ekslike uudiste levikut uurinud teadlased jõudsid järeldusele, et sotsiaalmeedias levitatakse valeuudiseid teadlikult. Seejuures tõdetakse, et nende uudiste koostamisel on tõlgendatud fakte valesti.

«See (valeuudiste levitamise) kampaania pole oma olemuselt nii ulatuslik kui sarnane kampaania 2016. aasta USA presidendivalimiste ajal, ent Austraalias on sellise hulga valeinformatsiooni levik pretsedenditu,» ütles AFP-le Queenslandi tehnikaülikooli digimeedia ekspert Timothy Graham.

Pagemine randa ja ookeani

Austraalia võimud ärgitasid juba eile riigi kaguosas elavaid inimesi evakueeruma lõõmavate metsatulekahjude teelt, mis täna ja homme puhuva tugeva tuule ning temperatuuri tõusu tõttu senisest intensiivsemaks muutuvad.

Uus-Lõuna-Walesi tuletõrje ütles Sydneyst lõunas asuvate Nowra, Narooma ja Batemans Bay rannikulinnade elanikele, et loodest puhuv tuul tõukab tulekahjud taas ranniku suunas.

Puhkajad on viimastel nädalatel taandunud piirkonna randadele ja ookeani, sest hävitavad leegid ja lämmatav suits ähvardavad sealseid linnu.

Victoria osariigis saadeti tuleohus elavatele inimestele korraldus reageerida evakuatsioonihoiatustele kiirelt. Ühtlasi pikendati metsapõlengute tõttu osariigis katastroofiolukorda, sest kardetakse, et põlengud muutuvad järgnevatel kuudel senisest tõsisemaks.

«Me ei saa teie turvalisust tagada ja ma ei taha panna päästjaid - olgu nad siis vabatahtlikud või makstud töötajad - ohtlikku olukorda, sest inimesed ei järginud neile antud nõu,» ütles Victoria juht Daniel Andrews.

Tänaseks on tulekahjud Victoria osariigis räsinud 1,2 miljoni hektari suuruse maa-ala.

«Ma tean, et me pole varem näinud nii palju tulekahjusid suvehooaja alguses,» ütles osariigi peaminister Daniel Andrews. «Aga samas tahaksin öelda, et me pole kunagi varem näinud nii koordineeritud ja efektiivset vastust sellele pretsedenditule tulemöllule nagu oleme näinud nüüd viimastel nädalatel.»

Enneolematu kahju

Austraalia kaguosas vältav enneolematu tulekahjukriis on nõudnud alates septembrist vähemalt 26 inimelu ja hävitanud üle 2000 elamu. Hukkunud on ligikaudu miljard looma, ainuüksi viimase nädala jooksul on Kangaroo saarel elu jätnud 25 000 koaalat.

The fire front is beginning to hit the outskirts of Parndana @9NewsAdel pic.twitter.com/ZvoSO57vC6 — Harvey Biggs (@HarveyBiggs) January 9, 2020

Rahaliselt on põlengud põhjustanud kahju hinnanguliselt ligi 600 miljoni euro ulatuses.