Eksperdid: vägivald Iraagis jätkub ka USA-Iraani pingete leevendumisel

Ka USA president Donald Trump ütles, et Iraan näis olevat oma vastusega ühele poolel jõudnud. Ta isegi vihjas, et Teheran ja Washington võiksid töötada uue tuumaleppe nimel ning teha koostööd pühasõdalaste vastu.

See andis mõista, et mõlemad riigid tahavad Qasem Soleimani tapmise tagajärgi piirata, kuid analüütikute hinnangul sellest ei piisa Iraagi päästmiseks edasise vägivalla eest.

«Mõlemad pooled on end niivõrd mobiliseerinud Iraagis, millest on saanud teineteise ründamiseks sedavõrd sümboolne ala,» ütles Erica Gaston mõttekojast New America Foundation.

Näiteks on viimastel kuudel tabanud USA sõdureid ja isegi Bagdadis asuvat USA saatkonda üle kümne raketirünnaku. Neis on surma saanud üks Iraagi sõdur ja üks Ameerika tööline.

Ainuüksi asjaolu, et USA ja Iraan on nüüdseks teineteist otseselt rünnanud, ei tähenda, et Hashed jääb pealtvaatajaks, ütles Gaston. «Hashed on oda tipule lähemal.»