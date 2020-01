Soomes saadeti reservväelastele libasõnumeid: «Valmistuge Iraani minekuks»

Ylega võttis ühendust aega teeniva noormehe vanem, kes rääkis, et tema poja sõbrad, kes olid hiljuti ajateenistuse lõpetanud, said kaitseväe nimel tekstisõnumi, kus neil paluti Lähis-Ida olukorra tõttu teenistusse ilmuda. Kaasa soovitati neil võtta ainult pass.

Väljaandega rääkinud inimese sõnul oli teatele lisatud veel see, et noored saadetakse Iraani, sest riik olevat Soomelt palunud sõjalist abi. Loomulikult tekitas selline sõnum segadust ja hirmutas noored ja nende lähedased ära.

Soome kaitseväe peastaabi kommunikatsiooniosakonna pressiesindaja Max Arhippainen kinnitas Ylele, et on seda sõnumit näinud. Ta nendib, et sõnumi saatjaks on märgitud kaitseväe operatiivosakond, kuid sellist osakonda Soome kaitseväes üldse pole.