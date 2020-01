Sageli elavad asüülitaotlejad mitteametlikes telklaagrites, sest vastuvõtukeskustes pole nende jaoks ruumi. Isoleeritud Chambon-le-Château küla Prantsusmaal, mis on võtnud migrantide majutamise südameasjaks, usub, et tänu migrantidele on külas endiselt alles kool, apteek ja arstikabinet.

FOTO: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP/SCANPIX