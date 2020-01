Prantsuse arhitektid tahavad Notre-Dame'ile puitkatust

Prantsuse Arhitektide Gildi üks juhte teatas eile, et kiriku katuse millestki muust kui puidust ehitamine oleks viga.

«Kõige kaasaegsem ja ökoloogilisem materjal on puit,» ütles Wirth, kelle sõnul on see alternatiividest tuleohutum ja seob kõigele lisaks veel ka süsinikku.