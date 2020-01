Lääne ametnikud: Ukraina lennuki tulistas alla Iraani rakett

USA, Kanada, Austraalia ja Briti ametnike sõnul on väga tõenäoline, et lennuk tulistati alla raketiga. Samas usutakse, et tegemist polnud tahtliku sammuga, kirjutas BBC.

Teiste seas ütles Kanada peaminister Justin Trudeau, et peab lennuki alla tulistamist raketiga tõenäoliseks. Enda sõnul on ta tutvunud mitmete luureallikatega, mis seda teooriat kinnitavad. Trudeau seisukohta jagas ka Briti peaminister Boris Johnson.

«Olemasoleva infohulga põhjal tulistati lennuk alla Iraani pind-õhk tüüpi raketiga. See võib olla tahtmatu,» märkis Johnson eile lennuõnnetuse kohta, milles hukkus ka kolm britti.

Kolmapäeva hommikul kukkus Teherani lähedal alla Ukraina lennufirma Ukraine International Airlines reisilennuk, surma said kõik selle pardal olnud 176 inimest.

Iraani ametnikud aga on raketitabamuse välistanud ja öelnud, et lennuk kukkus alla tehniliste probleemide tõttu.

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi sõnul lubas Iraani riigipea Hassan Rouhani talle täielikku koostööd Ukraina reisilennukiga Teherani lähistel juhtunud õnnetuse uurimisel ning seda, et Iraan annab ekspertidele juurdepääsu kogu informatsioonile. Eile keeldus Iraan välja andmast lennuki musti kaste üle õhusõiduki tootjale Boeingule või USA-le.

CBS News edastas, et USA luure märkas umbes lennuki alla kukkumise ajal töötavate radarite signaale. USA satelliidid tuvastasid ka kaks maa-õhk-tüüpi raketi väljatulistamist, mis toimus vahetult enne lennuki plahvatust, vahendas CBS News.

Trump on öelnud, et tal on omad kahtlused lennuki suhtes.

«Keegi võis eksida,» ütles ta. «Mõned inimesed ütlevad, et see oli mehhaaniline. Ma isiklikult ei usu, et see on isegi küsimuseks. Midagi väga jubedat juhtus,» lisas ta.

Kanada välisminister Francois-Philippe Champagne pidas kolmapäeva õhtul telefonivestluse oma Iraani kolleegi Mohammad Javad Zarifiga, kutsudes Iraani lubama Kanada uurijad riiki, ütles Kanada välisministeerium neljapäeval avalduses.

«Minister Champagne rõhutas vajadust anda Kanada ametnikele kiiresti pääs Iraani, et anda konsulaarteenuseid, aidata tuvastada hukkunuid ja osaleda õnnetuse uurimises,» märgiti avalduses.

Champagne ütles Zarifile, et Kanadal ja kanadalastel on palju küsimusi, mis vajavad vastamist.

Selline ministrite otsekontakt on harukordne, kuna Kanada katkestas 2012. aastal Iraaniga diplomaatilised suhted seoses Teherani toetusega Süüria valitsusele.

CNNi andmetel hävitati Ukraina lennuk kahe maa-õhk tüüpi raketiga (SA-15 tüüpi õhutõrjeraketid Tor), mis oli valmistatud Venemaal.

«Meil on luureandmeid mitmetest allikatest, nii meie liitlastelt kui meie enda luurelt. Tõendid osutavad, et lennuk tulistati alla Iraani pind-õhk raketiga,» lausus Kanada peaminister Justin Trudeau ajakirjanikele.

«See võib vägagi olla tahtmatu,» lisas Trudeau pressikonverentsil.