USA meedia: Ukraina lennuk tulistati Iraani armee poolt eksikombel alla

USA ametnikud avaldasid veendumust, et lennuk tulistati alla raketiga.

Kolmapäeva hommikul kukkus Teherani lähedal alla Ukraina reisilennuk, surma said kõik selle pardal olnud 176 inimest.

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi sõnul lubas Iraani riigipea Hassan Rouhani talle täielikku koostööd Ukraina reisilennukiga Teherani lähistel juhtunud õnnetuse uurimisel ning seda, et Iraan annab ekspertidele juurdepääsu kogu informatsioonile. Eile keeldus Iraan välja andmast lennuki musti kaste üle õhusõiduki tootjale Boeingule või USA-le.

CBS News edastas, et USA luure märkas umbes lennuki alla kukkumise ajal töötavate radarite signaale. USA satelliidid tuvastasid ka kaks maa-õhk-tüüpi raketi väljatulistamist, mis toimus vahetult enne lennuki plahvatust, vahendas CBS News.

Trump on öelnud, et tal on omad kahtlused lennuki suhtes. «Keegi võis eksida,» ütles ta.