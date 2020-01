Soomes avastati suur rahapesu

Musta raha oli pestud läbi Soome ettevõtete kontode umbes 4,3 miljoni euro väärtuses. Raha liigutati välismaalt Soome ettevõtete kontodele, kust see jätkas teekonda Euroopasse ja Aasiasse. Politsei sõnul on tagasi saadud umbes 3,5 miljonit eurot.

Rahapesus kahtlustatakse mehi, kes on pärit Kesk-Pohjanmaalt ja Lõuna-Soomest, lisaks kahtlustatakse ühte välismaal elavat soomlast.

Osa kahtlusalustest on kinni võetud. Välismaal elav Soome kodanik on samuti vahi all ning teda kahtlustatakse Soome ettevõtete, pangakontode ja internetipanga tunnuste rahapesuks hankimises.