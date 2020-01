Soomes paljastus suur rahapesujuhtum

Osa kahtlusalustest on kinni võetud ning osa vangistatud. Välismaal elav Soome kodanik on jätkuvalt vahi all ning teda kahtlustatakse Soome ettevõttete, pangakontode ja internetipanga tunnuste rahapesuks hankimises.

Vaid väike vahe usaldatava e-posti aadressiga

Teise viisina lubati raha vastu võtmisega ettevõtetele preemiat, kui kurjategijatele anda ettevõtte internetipanga tunnused. Soome ettevõtetele väideti, et ülekanded on seaduslikud ning rahad pärinevad välismaalt saadud hasartmängu võidust.

Juhtumeid kaks, ühes saadi rahad kätte

Eeluurimises on selgunud, et mõlema juhtumiga seotud raha on omandatud kuritegelikul teel. Uurimisega on tehtud palju koostööd teiste riikide politsei- ja justiitsametnikega. Lisaks Pohjanmaa politseijaoskonna majanduskuritegude osakonnale osales uurimises ka Soome keskkriminaalpolitsei.