Venemaa teatas relvarahust Liibüas

Mullu augustis välja kuulutatud vaherahust hoolimata, on Moskva toetatav Süüria režiim hoogustanud riigi loodeosas, džihadistide kontrolli all olevas Idlibis rünnakuid Ankara toetatavaile mässulistele. See omakorda on põhjustanud sunnitud ümberasujate voolu Türgi suunas.