Iraan kutsus Boeingu osalema lennukatastroofi uurimises

Teheran astus selle sammu pärast mitme lääneriigi liidri väiteid, et lennukit võis kogemata tabada Iraani pind-õhk rakett. Vaid mõni tund enne lennuõnnetust korraldas Iraan raketirünnaku kahele Iraagi baasile, kus paiknevad USA ja koalitsioonijõudude üksused.

«Iraan kutsus nii Ukraina kui Boeingu firma osalema uurimises,» tsiteeris riiklik uudisteagentuur välisministeeriumi kõneisiku Abbas Mousavi sõnu. Mousavi lisas, et Iraan on nõus kaasama ka eksperte teistest riikidest, kelle kodanikud õnnetuses surma said.