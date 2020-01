Austraalia merevägi sai korralduse toimetada tulekahjupiirkonda õllelaadung

Mallacoota linnast on evakueeritud enam kui tuhat inimest. Mereväe maabumisalus HMAS Choules on teinud mitu reisi, et lõksu jäänud perekondi tulekahjupiirkonnast ära tuua.

Kaitseministeeriumi pressiesindaja kinnitas uudisteagentuurile AFP, et janus kohalikele toimetatakse ka õllelast.

"See õlu ei võta HMAS Choulesi pardal enda alla asjatult ruumi ning selle mahutamiseks ei eemaldatud mingeid esmatähtsaid varusid," ütles pressiisik.

Õlletootja Carlton and United Breweries teatas reedel, et toimetas alkoholi Cerberuse mereväebaasi, kust see viiakse edasi Mallacoota Hoteli, mille enda varud on otsa saamas.

Saadetis sisaldab 20 vaati õlut ja neli kaubaalusetäit õlut ja siidrit.

"Pubi ilma õluta on halb ka parimatel aegadel," ütles õllefirma tegevdirektor.

"Pärast seda, mida Mallacoota elanikud ja tuletõrjujad on pidanud läbi elama, siis vähim, mis me teha saame on tagada, et nad saaksid õlut nautida," ütles Peter Filipovic.

"Me ei ole kindlad, kas merevägi on kunagi varem õlut tsiviilelanikele toimetanud, kuid need tulekahjud on erakordne katastroof," lisas ta.

Mereväealus HMAS Choules naaseb Mallacootasse õllega täna, teatas Austraalia kaitseministeerium.