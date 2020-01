Galerii ⟩ Soome ja Eesti peaminister kinnitasid kahe riigi lähedasi suhteid

Peaminister Jüri Ratas tõdes, et Eesti ja Soome jagavad väga palju ühiseid väärtusi ja koostööprojekte ning neid kõiki tuleb tulevikus jätkata. Ühtlasi tänas Ratas Marinit Soome EL-i eesistumise eest eelmise aasta teisel poolel.

Peaministrid rääkisid ka Tallinna-Helsingi tunnelist, aga Ratase sõnul on veel vara rääkida sellest, millal tunnel valmib. Selle asemel kinnitasid peaministrid, et jätkata tuleb uuringutega.

Pressikonverentsil küsiti peaministritelt ka kuulduste kohta, et Teherani lennuõnnetuse võis põhjustada Iraani rakett. Nii Marin kui Ratas väljendasid oma kaastunnet hukkunute lähedastele ja kutsusid üles õnnetust avatult ja kaasavalt uurima.

Mitu teemat olid kõneaineks ka seepärast, et Eesti on ÜRO julgeolekunõukogu ajutine liige aastatel 2020-2021. Kõne all olid Euroopa Liiduga seotud küsimused nagu kliimaeesmärgid, mitmeaastane finantsraamistik ja liidu laienemine.