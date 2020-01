USA keeldub arutamast Iraagiga vägede väljaviimist

Ühendriikidel on Iraagis äärmusrühmituse Islamiriik (IS) vastasel missioonil umbes 5200 sõdurit. Iraagi parlament kutsus 5. jaanuaril valitsust tühistama riigis viibivate USA ja selle liitlasriikide vägede mandaati.

Mahdi ütles, et on Iraak vastu kõigile tema suveräänsust rikkuvatele tegudele, seal hulgas Iraani raketirünnakutele Iraagi sõjaväebaaside vastu ning USA droonirünnakule, milles hukkus Iraani revolutsioonikaardi eliitüksuse Quds juht Qasem Soleimani.

Iraagi peaministri sõnul tuleb ameeriklastel valmistada ette mehhanism, et täita Iraagi parlamendi resolutsioon võõrvägede riigist väljasaatmise kohta.

USA välisminister Mike Pompeo on õigustanud vägede kohalolekut vajadusega võidelda IS-iga.

Ühendriikide väed on Lähis-Idas heade kavatsustega, kinnitas Ortagus. «Me tahame olla suveräänse, jõuka ja stabiilse Iraagi sõber ja partner,» lisas ta.

USA väed tungisid Iraaki 2003. aastal, et kukutada diktaator Saddam Hussein. Diktaatori kukutamine vallandas verevalamise kogu riigis. Ühendriikide eelmine president Barack Obama andis käsu väed välja viia ja see saigi 2011. aasta detsembris teoks, aga 2014. aastal kutsuti nad tagasi, et aidata Iraaki võitluses IS-iga olukorras, kus suur osa riigi põhja- ja keskosast oli pühasõdalaste kätte langenud.