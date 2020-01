Pelosi saadab tagandamise süüdistusaktid senatile järgmisel nädalal

McConnell keeldus neid nõudmisi täitmast ja teatas teisipäeval, et tal on 100-kohalises senatis piisavalt hääli kohtumõistmise läbiviimiseks demokraatide nõudmisi arvestamata.

Vabariiklastel on senatis ülekaal 53-47 ja demokraadid vajanuks tagandamisprotsessi tingimuste muutmiseks mõne lihthäälteenamust ehk mõne vabariiklasest senaatori tuge.

Tagandamisjuurdluse keskmes on kahtlustus, et Trump survestas Ukrainat otsima kompromiteerivat materjali oma demokraadist poliitilise rivaali Joe Bideni ja tema poja Hunteri kohta, hoides endale meelepärase tulemuse saavutamiseks kinni miljonite dollarite väärtuses Kiievile mõeldud julgeolekuabi.

Trumpi tagandamisprotsess jätkub jaanuaris senatis kohtumõistmisega presidendi üle. Trump loodab, et senatis enamuses olevad vabariiklased ta süüst vabastaksid.

Algselt oodati, et Pelosi saadab süüdistusaktid pärast nende heakskiitmist esindajatekojas kiiresti senatisse, kuid spiiker otsustas oodata.

Demokraadid väidavad, et viivitus lubas uuel infol avalikkuse ette jõuda ning aset leida uutel arengutel nagu Trumpi endise riikliku julgeoleku nõuniku John Boltoni teadaanne, et ta on nõus kongressi kutse korral tagandamisprotsessil tunnistusi andma.