Taiwani presidendivalimiste soosikuks on ametisolev riigipea

Teiseks ametiajaks kandideeriv president Tsai Ing-wen on näidanud end Taiwani liberaalsete väärtuste kaitsjana Hiina mõjuvõimu suurenemise eest president Xi Jinpingi ametiajal.

Viimaste arvamusküsitluste põhjal on riigipea toetus mõnevõrra rivaalist suurem.

Taiwani presidendivalimiste vastasleeride toetajad tulid reede õhtul tänavatele, et keelitada valijaid oma kandidaati toetama.

Valimised peetakse laupäeval ning 19 miljonil hääleõiguslikul kodanikul on valida kahe liidri vahel, kelle nägemus Taiwani tulevikust on väga erinev. Eriti lahknevad on kandidaatide vaated suhetele Hiinaga.