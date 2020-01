USA kavandas meedia andmetel ka teise Iraani kõrge komandöri tapmist

Ajalehe Washington Post hinnangul annab see vihje, et kindral Qasem Soleimani tapmine oli osa palju suuremast operatsioonist, kui siiani on mõista antud. Väljaandes arutatakse, kas eesmärgiks oli Iraani revolutsioonikaardi juhtkonnale hoobi andmine või tõesti vaid USA sihtmärkidele kavandatavate rünnakute ärahoidmine.