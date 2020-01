Taiwani president tagas endale teise ametiaja, ärgitas Hiinat loobuma ähvardustest

Tsai ütles oma võitu kuulutades, et taivanlased näitasid maailmale, kui kalliks nad peavad oma demokraatlikku eluviisi ja riiki.

«Ma loodan, et Pekingi võimud mõistavad, et demokraatlik Taiwan ja meie demokraatlikult valitud valitsus ei tunnista ähvardusi ja hirmutamist,» lausus Tsai.

Han tunnistas oma valimiskaotust. «Ma helistasin Tsaile, et teda õnnitleda,» lausus ta oma poolehoidjaile riigi lõunaosas Kaohsiungi linnas.

«Tal on uus mandaat järgmiseks neljaks aastaks.»

Valimiskampaania keskendus suuresti habrastele suhetele Hiinaga, mis peab Taiwani oma lahutamatuks osaks ja on tõotanud selle ühel päeval endaga liita vajadusel kasvõi jõuga.

Kuid Hiina on ka Taiwani suurim kaubanduspartner.

Tsai on kuulutanud enda Taiwani liberaalsete väärtuste kaitsjaks Hiina üha autoritaarsemaks muutuva presidendi Xi Jinpingi eest.

Han (62) toetab märksa soojemaid suhteid Hiinaga, öeldes, et see suurendab Taiwani jõukust. Ta on süüdistanud praegust administratsiooni tarbetus vastandumises Pekingiga ning nimetanud valimisi valikuks rahu ja kriisi vahel.