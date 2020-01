Türgi palus Venemaal veenda Liibüa väepealikku vaherahu austama

«Me ootame, et meie Vene sõpradel õnnestub Haftarit veenda,» ütles välisminister Mevlüt Çavuşoğlu pressikonverentsil.

Haftar väitis oma pressiesindaja Ahmad al-Mesmari ette loetud avalduses, et poliitilise protsessi taastamist ja riigi stabiilsust saab tagada üksnes terrorirühmituste väljajuurimisega ja Tripolit kontrolliva maakaitseväe laialisaatmisega.

Haftari nõunik kinnitas hiljem, et kindrali seisukoht ei kujuta endast vaherahuettepaneku tõrjumist, vaid pigem tingimusi, mis tuleb enne igasugust vaherahu täita.

«Prantsusmaa otsib igasuguseid vahendeid, et saboteerida kõiki algatusi, mille osalised nad ei ole,» ütles ta.

Türgi asus möödunud nädalal viima vägesid Liibüasse, et toetada Fayez al-Sarraji juhitavat GNA-d.

Çavuşoğlu ütles laupäeval samuti, et pühapäeva varahommikul peaks Süüria loodeosas Idlibis jõustuma Ankara ja Moskva vahendatud vaherahu.

«Me loodame, et sel korral on see püsiv ja Venemaa suudab režiimivägesid kontrollida,» lisas ta.