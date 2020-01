Reinsalu avaldas Pompeole toetust: USA-l on õigus enesekaitsele

Välisminister Urmas Reinsalu kinnitas seoses pingetega Iraani ja Ameerika Ühendriikide vahel oma kolleegile Mike Pompeole Eesti poolset toetust ning rõhutas, et USA-l on õigus enesekaitsele vastavalt ÜRO põhikirjale.

«Olen kutsunud Iraani üles Lähis-Idas destabiliseerivat tegevust lõpetama,» sõnas Reinsalu. Tema sõnul on oluline jõuda olukorra maandamiseni diplomaatilisel teel ning Eesti töötab ÜRO Julgeolekunõukogu liikmena koos teiste riikidega selle nimel, et pingeid Lähis-Idas maandada ning konflikti edasist arenemist vältida.

Reinsalu sõnul on oluline, et Iraan ei saaks tuumariigiks ning ei jätkaks raketiprogrammi arendamist. Selles küsimuses on tähtis Atlandi liitlaste koostöö.