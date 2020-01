Trump hoiatas Iraani meeleavaldajate mahasurumise ja tapmise eest

Ühendriikide ränkade sanktsioonide all kannatavas Iraanis puhkesid 15. novembril meeleavaldused seoses kütusehindade järsu tõusuga.

Iraani võimud on võtnud omaks vaid mõne meeleavaldaja surma, kuid on tunnistanud, et vahistati üle 7000 inimese.