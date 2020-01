Peking kutsus maailma ühe Hiina põhimõttest kinni pidama

«Me loodame ja usume, et rahvusvaheline kogukond jätkab ühe Hiina põhimõttest kinnipidamist, mõistab ja toetab hiina rahva õiglast üritust seista vastu lahkulöömispüüdlustele »Taiwani iseseisvuse« nimel ja viia ellu rahvuslik taasühinemine,» lausus Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Geng Shuang avalduses.

«Pole tähtis, kuidas olukord Taiwani saarel areneb, põhifaktid - et maailmas on olemas ainult üks Hiina ja Taiwan on osa Hiinast - ei muutu,» märkis Geng.