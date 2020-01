Tais kogunes «jooksule diktatuuri vastu» tuhandeid inimesi

Jooksjad kogunesid ühes Bangkoki pargis enne koidikut, et avaldada meelt 2014. aastal riigipöördega võimu haaranud endise huntaliidri Prayut Chan-O-Cha valitsuse vastu, mida toetab sõjaväele lojaalseid saadikuid täis parlament.

«Sa tunned rahva viha ja pettumust valitsuse suhtes,» ütles Thanathorn enne jooksu. «Ma arvan, et see on esimene samm üldise muutuse suunas Tais.»