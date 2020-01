Teheran valmistub lennuki allatulistamise tunnistamise järel protestideks

Iraani sõjavägi tulistas 8. jaanuari varahommikul alla Teherani lennujaamast õhku tõusnud ja Kiievisse teel olnud Ukraina reisilennuki. Kõik selle pardal olnud 176 inimest, enamjaolt iraanlased ja Iraani-Kanada topeltkodakondsed, said surma.

Algselt osutasid Iraani ametnikud õnnetuse põhjustest rääkides tehnilisele rikkele ja rõhutasid, et juhtunu pole sõjaväega seotud. Laupäeval aga tunnistasid nad kuhjuvate tõendite ja rahvusvahelise surve all, et lennuki tulistasid alla Iraani revolutsioonikaart.