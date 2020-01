Hizbollahi liidri sõnul on tasumine USA rünnaku eest alles alanud

Nasrallahi sõnul oli Iraani vasturünnak ballistiliste rakettidega vaid kõrvakiiluks Washingtonile, millega saadeti sõnum, et aeg on regioonist lahkuda.

«Ameeriklased peavad oma baasid, sõdurid, ohvitserid ja laevad meie regioonist minema viima. Alternatiiviks on see, et vertikaalse asemel lahkuvad nad horisontaalselt. See on meie kõigutamatu ja kindel otsus. Me räägime uuest lahingust uue ajajärgu nimel regioonis,» seletas Nasrallah.