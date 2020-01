Soomes sureb sauna tõttu rohkem inimesi kui tulekahjudes

Saunasurmadest ei ole Soomes suurt uurimust tehtud, kuid saunatamisega seotud surmad on kasvamas. Paljude saunatamisega seotud surmajuhtumite põhjus peitub saunas magama jäämises, mistõttu saabub surm kas ülekuumenemise või kuivamise tagajärjel.

Soome statistikaameti saunasurmade andmeid käsitledes tuleb arvesse võtta aga see, et saunasurmana mõeldakse just sauna kuumuse tõttu tulenevat surma.

Vahe saunasurma ja saunatamise tagajärjel tekkiva surma on see, et surra võib vaid ühel põhjusel. Kui surma taustal on südamepärgarteritõbi, siis märgitakse surma põhjuseks ainult tõbi. Haigustest on saunaga seotud surmade põhjustana just südamega seotud tõved.

Kuid ainult saunatamisega seotud surmasid on Soomes palju – aastal 2017 suri saunas käimise tõttu 61 inimest. Rattaõnnetustes On Soomes iga aasta surnud keskmiselt 30 , tulekahjudes hukkus eelmisel aastal aga 42 inimest.

Tervena ja kainena võib saunas käia kas või igapäev

Ida-Soome ülikooli ja Jyväskylä ülikooli BMC Medicine teadusajakirjas avaldatud uurimuse väitel vähendab nädalas 4-7 korda saunas käimine meeste ja naiste südame- ja veresoontehaiguste tekkevõimalust paremini, kui kord nädalas saunatamine. Uurimust kommenteerinud professor Jari Laukkaneni sõnul tuleb talle saunasurmadega esimesena pähe alkohol.

«Alkohol on paljude saunasurmade kaasosaline,» sõnas Laukkanen. «See on kahetsusväärne. Selle taga on füsioloogilised põhjused, kuna alkohol mõjutab vererõhu regulatsiooni ning muudab koordinatsiooni kehvemaks. Kui on soov ühte põhjust saunasurmade puhul välja tuua, siis see on alkohol.»

Kesk-Soome keskhaigla kardioloogia eriarstina töötav Jari Laukkanen tõdeb, et alkoholi kõrval on teine suurem tegur saunasurmade puhul varasemad südamehaigused või haigusnähud.

«Väga harva on tervele inimesele saun ohtlik.»

Dementne võib unustada välja tulla

Kuigi suurt teadusuurimust saunasurmade kohta ei ole veel tehtud, on Soome tervise- ja heaoluameti kohtuarst Antti Virtanen saunasurmasid kaardistamas. Kohtumeditsiinis surmapõhjustele spetsialiseerunud Virtaneni sõnul on saunasurmade taga ka dementsust põhjustavad haigused nagu Alzheimeritõbi ja muud sarnased haigused.

«Dementsust tekitavad haigused ei tekita üldiselt haigushooge, kuid need võivad vähendada inimeste sooritusvõimet nii, et haigust põdevad inimesed ei pruugi õigel ajal saunast välja välja.»

Kohtuarstid on täheldanud, et täiesti tervete ning kainena saunas käivate inimese suremine saunas on väga haruldane.

Ohutus- ja kemikaaliameti Tukesi andmete teatel ei ole saunasurmad üldiselt põhjustatud vigasest saunast. Teoorias on elektrisaunas surmavõimalus suurem, kui puusaunas. Puusaunas kaob soojus kiiremini, kui saunalavale magama jäänud inimene enam kerisele vett ei viska.

Virtanen toob välja ka alkoholi, mida Soome saunades piisavalt pruugitakse. Ta loodab, et kui saunaseltskonnas kasutatakse alkoholi, tehakse kindlaks see, et kõik saunast väljuvad.