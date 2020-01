Stockholmi kesklinnas toimunud plahvatuse osas ei kahtlustata terrorismi

«See on üks võimsamatest plahvatustest, mis meie läänis on toiminud,» sõnas Widstrand. Stockholmi politsei uurib plahvatust koos Rootsi kaitsepolitsei ja jõuguvägivalla ohjeldamiseks asutatud politsei erioperatsiooni Rimfrost-iga. Widstrandi sõnul on koostöö tegemine nii tõsiste kuritegude puhul rutiinne. Koostööd tehakse ka Uppsala politseiga, kus toimus öösel samuti plahvatus.

Stockholmi plahvatus leidis aset kesklinnas Östermalmi linnaosas Gyllenstiernsgatanil paikneva korrusmaja juures, mis sai plahvatuses kõvasti kahjustada.

«Usume, et plahvatus toimus maja sees või selle lähedal, kuid me ei ole veel kindlad täpse plahvatuspaiga osas,» teatas hommikul Mats Eriksson Stockholmi politseist. «Lähedal paiknevad autod said kahjustusi, kuid tõenäoliselt ei toimunud plahvatus neis.» Stockholmi politseil ei ole infot, et keegi oleks plahvatuses viga saanud.

Korrusmajast, mille kõrvale lõhkekeha paigutati, said kõige suuremaid vigastusi esimese korruse trepikoda. Teiste plahvatusele lähedal olnud majade puhul said kahjustada aknad. Üks auto hävis täielikult ning tänav oli täis klaasikilde ja autoosi.

Stockholmi plahvatuses said kahjustada ka mitmed autod. FOTO: ANDERS WIKLUND/AFP/Scanpix

Naaber pidas plahvatust äikeseks

Naabermaja elanik kirjeldas võimsat plahvatust, mis pani aknad värisema, kuid ta arvas, et tegemist on äikesega. Siis nägi ta aga rõdult plahvatuse tagajärgesid.

«Tänavale tuli palju päästeautosid, politseiautosid ja kiirabiautosid,» sõnas naabermaja elanik. «Tänaval oli suur metallplaat, mis võis olla uks või auto katus. Tänavalamp pani klaasikillud särama.»

Naabermaja elanikku ärritas kõige rohkem see, et plahvatuses viga saanud majas on ka kool. «Kui plahvatus oleks toimunud paar tundi hiljem, oleks see olnud täielik katastroof.»

Uudisteagentuur TT fotograaf Anders Wiklund ärkas plahvatuse tõttu üles, kuigi elab sellest umbes pooleteise kilomeetri kaugusel. «See oli võimas plahvatus, mida oli kuulda üle Stockholmi.»

Ka Uppsalas ei olnud vigastatuid

Uppsalas toimus võimas plahvatus kell viis hommikul, mis Rootsi rahvusringhäälingu SVT teatel toimus kesklinnas asuva restorani ees.