Stockholmi kesklinnas toimunud plahvatuses ei kahtlustata terrorismi

«See on üks võimsamatest plahvatustest, mis meie piirkonnas on olnud,» sõnas Widstrand. Stockholmi politsei uurib plahvatust koos Rootsi kaitsepolitsei ja jõuguvägivalla ohjeldamiseks asutatud politsei erioperatsiooni Rimfrostiga. Widstrandi sõnul on koostöö nii tõsiste kuritegude puhul tavapärane. Uurimisse on kaasatud ka Uppsala politsei, sest ka nende piirkonnas toimus öösel plahvatus.