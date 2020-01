Moon: USA-l ja Põhja-Koreal on tuumaleppe sõlmimise aeg otsa saamas

Moon on pikalt edendanud suhtlust Pyongyangiga ning ta rajas 2018. aasta taliolümpiamängudega diplomaatilise silla, mille kaudu pidasid Põhja-Korea liider Kim Jong-un ja USA president Donald Trump Singapuris esimese ajaloolise tippkohtumise.

Kohtumise järel loobus Pyongyang mandritevaheliste rakettide ja tuumakatsetuste moratooriumist ja ütleb, et ta ei naase kõnelustele enne, kui Washington on tema nõudmised täielikult täitnud.

Lisaks peatas Põhja-Korea sisuliselt kõik Koreade-vahelise koostöö ja ütleb, et tal pole Souliga enam midagi arutada.

«Kõnelustes on selgelt madalseis,» tunnistas Moon oma iga-aastases uusaasta pressikonverentsil. «Kuna pikem madalseis dialoogis võib anda olukorrale tagasilöögi, siis pole see ihaldusväärne.»

Vastasseisust hoolimata rõhutas Moon, et kõnelused on jätkuvalt võimalikud.

«Põhja-Korea on näitamas, et uks dialoogile on lahti ja ta tahab rääkida.»