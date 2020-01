Vene sõjaväeluure häkkis Bidenitega seotud Ukraina gaasifirma süsteemidesse

USA kongressis jätkuva tagandamisjuurdluse keskmes on kahtlustus, et Trump survestas Ukrainat otsima kompromiteerivat materjali oma demokraadist poliitilise rivaali Joe Bideni kohta, hoides endale meelepärase tulemuse saavutamiseks kinni miljonite dollarite väärtuses Kiievile mõeldud julgeolekuabi.

New Yorgi endine linnapea ja Trumpi advokaat Rudy Giuliani on käinud Ukrainas, et koguda infot ja veenda sealseid võime uurima endise asepresidendi Bideni ja tema poja tegevust Ukrainas. Giuliani on püüdnud näidata, et Bidenid olid Ukrainas seotud korruptsiooniga.