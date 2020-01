Rootsi politsei ennustab jõuguvägivalla jätkumist

«Usun, et vägivald jätkub samal tasemel senikaua, kuni ühiskond saab selle kasvu kontrolli alla,» sõnas Thornberg intervjuus Rootsi uudisteagentuurile TT.

Politseiülema hinnangul on plahvatuse taga väiksem jõuk tõsisemaid kurjategijaid, kes kasutavad karme meetodeid. Rootsis on tulistamised ja plahvatused viimastel aastatel muutunud sagedasemaks.

«Kuigi me oleme pingutanud ja saavutanud tulemusi, on liiga palju uusi ja üha nooremaid kurjategijaid, kes tulevad esile,» sõnas Thornberg. Siseminister Mikael Damberg ütles intervjuus TT-le, et soovib lõhkeainekuritegude eest määratavaid karistusi sel aastal karmistada.