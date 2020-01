Macron ootab liitlastelt Sahelis Eesti eeskuju järgimist

Tellijale

Prantsusmaa jaoks on aga mureks see, et neil napib Euroopas liitlasi, kes oleks valmis neid terrorismivastases võitluses abistama.

Prantsusmaa on Saheli piirkonda operatsioonile Barkhane saatnud 4500 sõjaväelast ning president Macron on teatanud, et seal viibivatele vägedele lisatakse juurde veel 220. Sellega kannavadki just nemad Saheli piirkonnas terrorismiga võideldes põhiraskust.