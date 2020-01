Soome parlamendiliige peeti Iisraelis kinni

Kontula ütles Helsingin Sanomatele, et teda peeti politseijaoskonnas kinni kümme tundi ning lasti esmaspäeva õhtul vabaks.

Tema ja veel viie aktivisti eesmärk oli siseneda Gaza sektorisse läbi seda piirava, Iisraeli ehitatud müüri, et tõmmata tähelepanu olukorrale Gaza sektoris. Iisraeli politsei pidas nad kinni piiri lähedal, süüdistades neid ebaseaduslikult riigist lahkumises, sest nad üritasid pääseda Gaza sektorisse mitte läbi Iisraeli armee kontrollpunkti. Kinnipidamisel keeldus Kontula alla kirjutamast osalt heebreakeelsele dokumendile.

Iisrael ehitab Gaza ümber uut tugevamat müüri, mis peaks valmis saama järgmise aasta kevadel.

Kontula väitis, et soovis tähelepanu tõmmata ka Soome relvaärile Iisraeliga: tegemist on Soome kõige pikaajalisema kaitsekoostöö partneriga ning viimati teatas Soome kaitseministeerium detsembris, et Iisraelist hangitakse Leopard 2 tankidele laskemoona.

Kontula kodupartei Vasakliit on praeguse Soome valitsuse liige.

Vasakliidu juhid on Kontulaga solidaarsed

Vasakliidu parlamendifraktsiooni juht Paavo Arhinmäki peab Kontula Iisraeli-kriitikat põhjendatuks. «Vasakliidu põhimõtete hulka kuulub see, et oma näoga inimõiguste kaitsmine kodanikuaktivismiga on põhjendatud,» sõnas Arhinmäki. Vasakliit on ka varem kritiseerinud Soome ja Iisraeli vahelist relvaäri ning öelnud, et seisavad selle eest, et seda relvaäri ei oleks.

Sama arvamust jagab ka Vasakliidu esinaine, haridusminister Li Andersson, kes kommenteeris juhtunut Twitteris.

«Rahul põhinev kodanikuaktivism inimõiguste toetuseks on Vasakliidu põhimõtetele vastav,» kirjutas Andersson. «Relvaäri Iisraeliga on miski, mida me oleme kaua kritiseerinud ja me üritame muuta koalitsioonipartnerite vaateid.» Valitsusleppe järgi ei tarni Soome kaitsetoodangut «sõdivatele või inimõigusi rikkuvatele riikidele».