Saksamaa otsis üle riigi taga rünnakut kavandanud tšetšeene

Saksa võimud on islamistide ähvarduste tõttu kõrgendatud valmisolekus. Viimastel aastatel on seda Euroopa rahvarohkeimat riiki tabanud mitu rünnakut.

Sestsaadik on Saksa võimud ära hoidnud üheksa arvatavalt islamistlikel motiividel kavandatud rünnakut.

Saksa julgeolekuteenistuste hinnangul on riigis umbes 11 000 islamiäärmuslast, kellest 680 on eriti ohtlikud ning võimelised vägivalda kasutama. Võrreldes 2013. aastaga on seda viis korda rohkem.