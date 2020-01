Auschwitzi õudused kummitavad pääsenuid ka 75 aastat hiljem

Tellijale

See võis olla küll 75 aastat tagasi, kuid holokausti üle elanud mehe mälestused natside koonduslaagrist on endiselt värsked. Auschwitzis tapeti rohkem kui miljon juuti. Kõrges eas ellujäänud elavad aga endiselt sellest ajast pärit füüsiliste ja vaimsete armidega.

Pärast seda, kui nad kolmveerand sajandit tagasi vabastati, on nende nahk vanadusest kortsu tõmmanud ja kaduma on hakanud ka vasakule käele tätoveeritud numbrid. Sarnaselt tätoveeringule on hakanud udusemaks muutuma ka kollektiivne mälestus holokaustist.