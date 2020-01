Iirimaa korraldab 8. veebruaril ennetähtaegsed üldvalimised

«Valimised peetakse laupäeval, 8. veebruaril,» ütles ta Dublinis peetud kõnes, lisades, et palub president Michael D. Higginsil parlament laiali saata.

«Meil on kokkulepe Brexiti ja Põhja-Iirimaa osas,» märkis ta, selgitades, et on olemas «võimaluse aken» saada uus valitsus enne märtsis peetavat järgmist Euroopa Ülemkogu.