USA-s mõisteti vangi 1300 inimese postkaste tühjendanud mees

Kohtudokumentidest selgus, et Erik Magana tegutses hiljemalt 2016. aastast mitme Põhja-Carolina linna, nende seas Charlotte'i, Davidsoni ja Gastonia prestiižikates linnaosades, samuti Lõuna-Carolinas Fort Millis.

34-aastane Charlotte'i elanik, kes tunnistas end eelmise aasta aprillis posti- ja identiteedivargustes süüdi, mõisteti föderaalkohtus 42 kuuks trellide taha. Tal tuleb tasuda 77 000 dollarit pankadele tekitatud kahju, mis on dokumentaalselt tõestatud. Prokuröride sõnul on tegelik kahju ilmselt oluliselt suurem.

Mõnikord viskas ta mittevajaliku varastatud posti avalikesse kohtadesse, kuid hoidis tohutut kogust ka oma kodus, nii et see täitis tema toad ja muutis need ebasanitaarseks.