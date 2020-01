Brasiilia avab Antarktikas uue uurimisjaama

1984. aastal rajatud baasi on kasutatud uurimistöö tegemiseks meteoroloogia, bioloogia, keemia ja meditsiini valdkonnas.

Antarktikas on uurimisbaasid umbes 30 riigil, mis on kõik 1959. aasta Antarktika lepingu liikmed. Lepingu eesmärk on vähendada võimalikke vastasseise ja territoriaalvaidlusi. Brasiilia ühines lepinguga 1975. aastal.