NYT: Ukraina reisilennukit tabas kaks Iraani raketti

Iraan teatas teisipäeval, et allatulistamisega seoses on kinni peetud mitu inimest. Iraani kohtuvõimu pressiesindaja Gholamhossein Esmaili ei täpsustanud kinnipeetute hulka ega muid üksikasju.

Iraani president Hassan Rouhani aga kordas televisioonis oma lubadust, et kõiki lennuki tulistamise eest vastutajaid karistatakse ning et juhtumit uuritakse hoolega. Tema sõnul on neid vastutajaid rohkem kui üks.

Presidendi hinnangul tuleb selleks moodustada erikohus. «See ei ole tavapärane juhtum. On hea esimene samm, et Iraani sõjavägi on tunnistanud oma eksimust. Meil tuleb inimesi veenda selles, et rohkem midagi taolist ei juhtu,» lisas Rouhani.