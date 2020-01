Reisilennuki kütus langes Los Angelese kooli mänguväljakule

Lennukil õnnestus turvaliselt maanduda, kuid eelnevalt tühjendas see kütusepaagi. Osa kütust langes Park Avenue Elementary algkooli õuele.

Päästetöötajad teatasid, et intsidendis said 20 last ja 11 täiskasvanut kergelt kannatada. Muu hulgas oli tegemist nahaärrituse ja hingamisraskustega.